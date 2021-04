Tuttosport: c’è anche Gattuso in lizza per la Juventus, dietro Allegri e Zidane (Di giovedì 29 aprile 2021) Gattuso alla Juventus? Mentre Alfredo Pedullà scrive che Gattuso resta in cima ai desideri della Fiorentina e ci informa sulle richieste del tecnico alla società di Commisso (innanzitutto garanzie su Vlahovic), Tuttosport lancia in prima pagina Gattuso in lizza per la panchina della Juventus. Il quotidiano torinese scrive che – in caso di mancata qualificazione Champions – si tratterebbe di una lotta a tre con Allegri favorito (ha il 50% di possibilità di succedere a Pirlo), seguito da Zidane col 30% e quindi Gattuso col 20. Fuori gioco Pirlo che quindi sarebbe al capolinea della sua esperienza con la Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021)alla? Mentre Alfredo Pedullà scrive cheresta in cima ai desideri della Fiorentina e ci informa sulle richieste del tecnico alla società di Commisso (innanzitutto garanzie su Vlahovic),lancia in prima paginainper la panchina della. Il quotidiano torinese scrive che – in caso di mancata qualificazione Champions – si tratterebbe di una lotta a tre confavorito (ha il 50% di possibilità di succedere a Pirlo), seguito dacol 30% e quindicol 20. Fuori gioco Pirlo che quindi sarebbe al capolinea della sua esperienza con la. L'articolo ilNapolista.

