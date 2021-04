Traffico Roma del 28-04-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata sul Raccordo Anulare si stanno formando code tra le uscite Tiburtina e Prenestina e poi a seguire tra Nomentana e la Pia siamo in carreggiata interna ma ci sono code anche sulla carreggiata esterna tra la Casilina e la Tiburtina altre cose sul percorso Urbano della A24 in entrata in città tra il raccordo anulare e la tangente è sempre in entrata in città troviamo lunghe code anche sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti vi segnalo infine una manifestazione in programma questa mattina dalle 9 alle 13 in Piazza della Repubblica a me li sono gli ambulanti inevitabili Dunque le ripercussioni nel Traffico in tutta la zona possibili deviazioni anche per le linee di bus altre manifestazioni dalle 10 alle 14 in Piazza San Silvestro per maggiori dettagli su questa ed altre ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata sul Raccordo Anulare si stanno formando code tra le uscite Tiburtina e Prenestina e poi a seguire tra Nomentana e la Pia siamo in carreggiata interna ma ci sono code anche sulla carreggiata esterna tra la Casilina e la Tiburtina altre cose sul percorso Urbano della A24 in entrata in città tra il raccordo anulare e la tangente è sempre in entrata in città troviamo lunghe code anche sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti vi segnalo infine una manifestazione in programma questa mattina dalle 9 alle 13 in Piazza della Repubblica a me li sono gli ambulanti inevitabili Dunque le ripercussioni nelin tutta la zona possibili deviazioni anche per le linee di bus altre manifestazioni dalle 10 alle 14 in Piazza San Silvestro per maggiori dettagli su questa ed altre ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestio... - TrafficoA : A24 - Roma - Coda complanare tratto urbano a24 Coda tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti per Traffico ... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Al via i lavori di manutenzione del Viadotto Fornello II lungo la E45 Verghereto (FC) ... in direzione Ravenna, del tratto dal km 167 al km 168,200 con contestuale attivazione del senso unico alternato in direzione Roma. Sempre da giovedì 29 aprile sarà chiuso al traffico, per chi ...

Stazione di Rovezzano: uomo investito da un treno Alle 15 e 20 traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Firenze Rovezzano per l'investimento di un ...e variazioni per i treni lungo le linee Firenze - Borgo San Lorenzo e Firenze - Roma.

Traffico Roma del 27-04-2021 ore 19:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews L’illusione, poi l’incubo 7-1 all’Old Trafford: Dzeko suona la carica, è l’ora della rivincita. «Senza paura» «Fate in modo che si ricordino di noi», l’appello - volto all’impresa - apparso ieri su alcuni manifesti affissi fuori Trigoria. Di certo i tifosi giallorossi, più ...

Comune di Roma, mobilità e privacy: un caso scuola Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, il Comune di Roma e la Società di servizi assegnataria per la mobilità, non hanno tutelato i dati dei cittadini che avevano ottenuto il permess ...

