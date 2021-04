Svolta FIGC | stop multiproprietà nel professionismo Tremano Lotito ed ADL

(Di mercoledì 28 aprile 2021): arriva il provvedimento sulleche fa tremare i presidenti in possesso di più club professionistici. I dettagli Arriva laper il mondo del calcio e quello delledei club. Laha infatti concluso una importante seduta del Consiglio Federale dove ha discusso su temi di estrema attualità come quello L'articolo proviene da Consumatore.com.

SalernoSport24 : Svolta in #FIGC, arriva una decisione sulle #multiproprietà #LegaA #LegaB #LegaPro - albertocol9 : RT @RespectxAC_MT: Salve @FIGC dato che il calcio è del popolo, potreste gentilmente spostare la partita di stasera alle 20.30 dato che ess… - SerafiniSs17 : RT @RespectxAC_MT: Salve @FIGC dato che il calcio è del popolo, potreste gentilmente spostare la partita di stasera alle 20.30 dato che ess… - AfacciaA : RT @RespectxAC_MT: Salve @FIGC dato che il calcio è del popolo, potreste gentilmente spostare la partita di stasera alle 20.30 dato che ess… - Sheva0007 : RT @RespectxAC_MT: Salve @FIGC dato che il calcio è del popolo, potreste gentilmente spostare la partita di stasera alle 20.30 dato che ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta FIGC

Consumatore.com

Nelle ultime ore, infatti, è arrivata lache rovina i piani del Patron azzurro e di chi ha ... andato in scena ieri, ha poi fatto seguito l'annuncio del presidente della, Gabriele Gravina, ......che stanno prendendo forma giorno dopo giorno con il Luni che anche da punto di visata tecnico vuole dar lae crescere sempre piu'. Il club sta puntando addirittura all'affiliazione alla...Svolta FIGC: arriva il provvedimento sulle multiproprietà che fa tremare i presidenti in possesso di più club professionistici. I dettagli ...Il presidente Gravina a Juve e Milan: chi non esce formalmente dal progetto Superlega fuori anche dalle competizioni internazionali ...