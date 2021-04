Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta: la lite sui social (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Selvaggia Lucarelli tuona su Diletta Leotta dopo lo sfogo di quest’ultima, le sue parole social sono al vetriolo. E’ da sempre una delle opinioniste più temute del mondo della televisione, ogni anno a Ballando con le stelle non ci sta vip che non passa attraverso le sue grinfie. Oggi torna sui social ancora una volta Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.tuona sudopo lo sfogo di quest’ultima, le sue parolesono al vetriolo. E’ da sempre una delle opinioniste più temute del mondo della televisione, ogni anno a Ballando con le stelle non ci sta vip che non passa attraverso le sue grinfie. Oggi torna suiancora una volta

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - ElianoReale : @Ruffino_Lorenzo Un duro colpo per Il fatto quotidiano e Selvaggia Lucarelli, che non potranno più scrivere la sup… - AryaSeven7 : Selvaggia ASFALTATRICE Lucarelli. - LadyNews_ : #SelvaggiaLucarelli torna ad attaccare #MassimoGiletti e #VittorioSgarbi sul caso #Grillo -