Roma, allenamento di rifinitura: assenti El Shaarawy, Pedro, Mirante e Calafiori (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma - Ultimo allenamento prima dell'Europa League, la Roma questa mattina ha svolto la rifinitura a Trigoria alla vigilia dell'atteso match della semifinale d'andata contro il Manchester United . La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021)- Ultimoprima dell'Europa League, laquesta mattina ha svolto laa Trigoria alla vigilia dell'atteso match della semifinale d'andata contro il Manchester United . La ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, allenamento di rifinitura: assenti El Shaarawy, Pedro, Mirante e Calafiori: Ultimo giorno di lavoro a Trigori… - RomaQualitah : RT @AliprandiJacopo: Roma, squadra in campo per la rifinitura. #ElShaarawy non lavora con il gruppo in questa fase iniziale di allenament… - AliprandiJacopo : Roma, squadra in campo per la rifinitura. #ElShaarawy non lavora con il gruppo in questa fase iniziale di allenam… - PagineRomaniste : Individuale in palestra per #ElShaarawy #ASRoma #ManchesterUnitedRoma #UEL - PagineRomaniste : Allenamento #ASRoma, la rifinitura in vista del #ManchesterUnited: sala video e riscaldamento atletico #Trigoria… -