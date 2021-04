Quando toglieranno il coprifuoco alle 22 | rivalutazione per metà maggio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il tema delè assai dibattuto: come riportato da ‘ansa.it‘, l’impegno congiunto di Lega e Forza Italia ha spinto il Governo ad accettare di rivedere la questione nel corso del mese di(dati alla mano di contagiati e vaccinazioni somministrate). A seconda dei dati epidemiologici e dell’andamento della campagna vaccinale, si deciderà se rivedere o meno i limiti di orari del. Matteo Salvini sarebbe per la sua cancellazione. Ilattualmente è fissatoore 22 (fino5 del mattino successivo non si può circolare liberamente se non per motivi di salute, di lavoro o di emergenza). Ad onor del vero c’è da dire che il premier Draghi si era già detto favorevole alla revisione delprima che il decreto vada in scadenza ...