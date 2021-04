Omicidio Avellino | parla la sorella di Giovanni Limata

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Emergono nuovi dettagli sul delitto di. La mamma di Elena, mentre si trovava in ospedale ed il marito era in punto di morte, avrebbe detto alle forze dell’ordine di andare a cercare, il fidanzato della figlia Elena. Intanto, ladi, Gessica, ha dichiarato che: “La nostra famiglia è distrutta, scioccata, incapace tutt’ora di accettare che ciò che stiamo affrontando sia la realtà. Dal primo giorno abbiamo ricevuto messaggi di insulti, di odio senza avere nessuna distinzione, generalizzando ed incolpando senza capire che siamo anche noi loro vittime”. Una tragedia preannunciata, per certi versi. Una storia d’amore tossico e malsano, che ha portato al più crudele e tragico degli epiloghi. Aldo Gioia non c’è più, i due fidanzati sono in carcere, e in questa ...