Niente più facce dipinte di scuro per imitare Beyoncé e Ghali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mai più blackface. Mai più volti dipinti di nero a imitare Beyoncé, Aretha Flanklin oppure Ghali – che aveva protestato per l’esibizione di Sergio Muniz a Tale e quale Show proprio nei panni del cantante. Con dreadlocks e “lucido da scarpe” in faccia. In risposta ai solleciti delle associazioni – Lunaria, Italiani senza cittadinanza, Razzismo brutta storia, Arci, Cospe – sempre unite in dieci anni di trasmissione a sostenere quanto la pratica fosse umiliante, la Rai dice finalmente basta. Tale e Quale Show, la finalissima guarda le foto «Nel merito ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mai più blackface. Mai più volti dipinti di nero a, Aretha Flanklin oppure– che aveva protestato per l’esibizione di Sergio Muniz a Tale e quale Show proprio nei panni del cantante. Con dreadlocks e “lucido da scarpe” in faccia. In risposta ai solleciti delle associazioni – Lunaria, Italiani senza cittadinanza, Razzismo brutta storia, Arci, Cospe – sempre unite in dieci anni di trasmissione a sostenere quanto la pratica fosse umiliante, la Rai dice finalmente basta. Tale e Quale Show, la finalissima guarda le foto «Nel merito ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Trova una granata nel bosco e chiama la polizia, ma non è una bomba: la scoperta imbarazzante degli artificieri ... pronti a disinnescare la 'bomba', che però hanno fatto una scoperta imbarazzante : niente è come ... 'I giocattoli sessuali a forma di armi sono molto più comuni di quanto si possa pensare. ...

Sempre ottimo il prezzo Xiaomi Mi Band 5 su Amazon, anche oggi 28 aprile ...su Amazon ad un prezzo niente male. L'activity - tracker può essere acquistata, anche oggi 28 aprile, a 26,99 euro (parliamo della versione globale, compatibile con iOS e Android), con consegna più ...

