Meghan Markle, la Regina le vieta i gioielli di Diana. Harry ha fallito (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Regina Elisabetta ha dato il suo consenso a vietare a Meghan Markle di prendere in prestito i gioielli della Corona, compresi quelli che appartenevano a Lady Diana. Secondo gli esperti di Corte, Harry è responsabile del fallimento dei rapporti tra i Sussex e la Famiglia Reale. Così come Harry ha dovuto rinunciare a tutti gli incarichi militari, arrivando a non poter indossare l'uniforme nemmeno in circostanze formali come i funerali di suo nonno Filippo, allo stesso modo Meghan ha perso il diritto di indossare tiare, collane, orecchini, compresi i diademi di Diana, che appartengono al tesoro della Corona. Un divieto, approvato da Sua Maestà, che segue le indiscrezioni secondo cui William non potrà mai perdonare la ... Leggi su dilei

