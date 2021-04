Manchester Utd-Roma, Fonseca: “Grande occasione per il club, non andremo a difenderci” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Roma si prepara alla semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United.Alle ore 21.00 di giovedì sera andrà in scena il match tra i giallorossi e i Red Devils, un match che vale una stagione per entrambe le compagini. Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, ai microfoni di ESPN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Siamo tutti entusiasti di poterla giocare, è una Grande occasione per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non capita a tutti di sfidare il Manchester United in una semifinale europea. È vero che loro hanno tanti ottimi giocatori d’attacco, molto veloci: è gente in grado di decidere qualsiasi partita in qualsiasi momento, gli basta un secondo. Dovremo essere preparati, ma non possiamo andare lì a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lasi prepara alla semifinale d'andata di Europa League contro ilUnited.Alle ore 21.00 di giovedì sera andrà in scena il match tra i giallorossi e i Red Devils, un match che vale una stagione per entrambe le compagini. Il tecnico portoghese della, Paulo, ai microfoni di ESPN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Siamo tutti entusiasti di poterla giocare, è unaper il, ma anche per la città e per i giocatori. Non capita a tutti di sfidare ilUnited in una semifinale europea. È vero che loro hanno tanti ottimi giocatori d’attacco, molto veloci: è gente in grado di decidere qualsiasi partita in qualsiasi momento, gli basta un secondo. Dovremo essere preparati, ma non possiamo andare lì a ...

