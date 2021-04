L'annuncio di Pfizer, la pillola contro il Covid potrebbe arrivare molto presto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Entro la fine del 2021, secondo quanto ha detto alla CNBC Albert Bourla, ceo di Pfizer, potrebbe essere disponibile una pillola da assumere per via orale a casa per combattere il Covid-19, direttamente quando la malattia viene diagnosticata. Bourla ha spiegato che la casa farmaceutica sta testando due antivirali, uno che viene iniettato per via endovenosa e un altro somministrato per via orale, aggiungendo che Pfizer si sta concentrando sull’opzione orale perché «fornisce diversi vantaggi», compreso quello dell'utilizzo domestico. L'approdo sul mercato di un simile farmaco sarebbe un «punto di svolta» nella lotta al Sars-CoV-2. I tempi del farmaco Per quanto riguarda la tempistica, l'ad Bourla ha detto che un arco di tempo ragionevole affinché la pillola superi anche i test della fase ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Entro la fine del 2021, secondo quanto ha detto alla CNBC Albert Bourla, ceo diessere disponibile unada assumere per via orale a casa per combattere il-19, direttamente quando la malattia viene diagnosticata. Bourla ha spiegato che la casa farmaceutica sta testando due antivirali, uno che viene iniettato per via endovenosa e un altro somministrato per via orale, aggiungendo chesi sta concentrando sull’opzione orale perché «fornisce diversi vantaggi», compreso quello dell'utilizzo domestico. L'approdo sul mercato di un simile farmaco sarebbe un «punto di svolta» nella lotta al Sars-CoV-2. I tempi del farmaco Per quanto riguarda la tempistica, l'ad Bourla ha detto che un arco di tempo ragionevole affinché lasuperi anche i test della fase ...

