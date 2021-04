Jacques Villeneuve in pista! Test in vista dell'esordio di Valencia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Giornata di Test per Jacques Villeneuve, sceso in pista sul circuito 'Tazio Nuvolari' di Cervesina (Pavia) per effettuare delle prove in vista dell'esordio nella Nascar Whelen Euro Series 2021, il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Giornata diper, sceso in pista sul circuito 'Tazio Nuvolari' di Cervesina (Pavia) per effettuaree prove innella Nascar Whelen Euro Series 2021, il ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Nascar, giornata di test per Jacques #Villeneuve in vista dell’esordio di #Valencia - Gazzetta_it : #Nascar, giornata di test per Jacques #Villeneuve in vista dell’esordio di #Valencia - solomotori : Jacques Villeneuve prova vettura Nascar a Pavia - lorenteggio : Test in Italia per Jacques Villeneuve con Academy Motorsport – Alex Caffi Motorsport verso la Nascar Whelen Euro Se… - mattiperlecors1 : Test in Italia per Jacques Villeneuve con Academy Motorsport - Alex Caffi Motorsport verso la Nascar Whelen Euro Se… -