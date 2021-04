I dreadlocks di Justin Bieber non piacciono ai fan, la polemica: “Appropriazione culturale” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono passati 5 anni da quando i dreadlocks di Justin Bieber fecero incetta di dislike da parte dei follower sui social. L’accusa, sostanzialmente, era quella di Appropriazione culturale. Nelle ultime ore la popstar canadese ha sfoggiato nuovamente i dread e le polemiche si sono riaccese. Molti fan hanno minacciato di smettere di seguire l’artista a seguito delle ultime foto pubblicate che mostrano la nuova acconciatura. L’accusa di Appropriazione culturale si accende nuovamente nel mondo della musica. Diciamo “nuovamente” perché nell’estate 2020 era toccato ad Adele. La voce di Someone Like You, infatti, aveva pubblicato un’immagine in costume giamaicano e nodi Bantu tra i capelli, per questo aveva scatenato il dissenso di molti follower. Il significato di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono passati 5 anni da quando idifecero incetta di dislike da parte dei follower sui social. L’accusa, sostanzialmente, era quella di. Nelle ultime ore la popstar canadese ha sfoggiato nuovamente i dread e le polemiche si sono riaccese. Molti fan hanno minacciato di smettere di seguire l’artista a seguito delle ultime foto pubblicate che mostrano la nuova acconciatura. L’accusa disi accende nuovamente nel mondo della musica. Diciamo “nuovamente” perché nell’estate 2020 era toccato ad Adele. La voce di Someone Like You, infatti, aveva pubblicato un’immagine in costume giamaicano e nodi Bantu tra i capelli, per questo aveva scatenato il dissenso di molti follower. Il significato di ...

Se Justin Bieber fa appropriazione culturale con i dreadlocks allora invito a tutti i non bianchi di non usare/indo… - vuitxommo : - mtvitalia : I controversi dreadlocks di #JustinBieber sono tornati ?? - soloetriste : visto che zac efron non se lo meritava possiamo fare giustizia e prendere per il culo justin bieber che si é fatto i dreadlocks

