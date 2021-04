Giocatori del Monza al Casinò, interviene l’Asl: in 5 salteranno le partite contro Salernitana e Lecce (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcuni Giocatori del Monza, dopo l’allenamento del lunedì, hanno pensato bene di andare a fare una gita al Casinò di Lugano in Svizzera andando contro il protocollo sanitario per la pandemia in corso. Questa bravata degli uomini di Brocchi ha fatto scattare i provvedimenti cautelativi imposti dall’ATS Brianza di Monza fino al prossimo 6 maggio. Ben 10 giorni di “fermo” per 5 elementi di cui non sono ancora stati resi noti ufficialmente i nomi. I 5 sanzionati dovranno saltare la gara con la Salernitana e quella in casa con il Lecce, due match importanti contro dirette concorrenti per la promozione in Serie A. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Alcunidel, dopo l’allenamento del lunedì, hanno pensato bene di andare a fare una gita aldi Lugano in Svizzera andandoil protocollo sanitario per la pandemia in corso. Questa bravata degli uomini di Brocchi ha fatto scattare i provvedimenti cautelativi imposti dall’ATS Brianza difino al prossimo 6 maggio. Ben 10 giorni di “fermo” per 5 elementi di cui non sono ancora stati resi noti ufficialmente i nomi. I 5 sanzionati dovranno saltare la gara con lae quella in casa con il, due match importantidirette concorrenti per la promozione in Serie A. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : Trasferta al Casinò di Lugano per 8 giocatori del #Monza (non sarebbe coinvolto #Balotelli): oggi il verdetto dell'… - capuanogio : I giocatori del #Napoli sono dalla parte di #Gattuso che li ha trascinati nella rimonta in zona #ChampionsLeague e… - mkersofficial : ABBIAMO BISOGNO DEL TUO VOTO???? Scegli tu quale maniche i nostri giocatori indosseranno durante il Six Invitational… - sportli26181512 : Alligatore interrompe l'allenamento del Toronto FC a Miami: Ospite inatteso a Miami, dove si stava allenando il Tor… - eNo11 : @tcarapezza Non so tu, ma non ho letto un’analisi una, che parla del perché non facciamo più il pressing quasi perf… -

Ultime Notizie dalla rete : Giocatori del La Dinamo ambasciatrice dell'isola celebra Sa die de sa Sardigna Per l'occasione sui canali social del club una raccolta delle immagini più suggestive realizzate negli ultimi anni per Dinamo Island, il calendario ufficiale del club con i giocatori e allenatori ...

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER CITY/ Quote: i tre italiani parigini ... a comincare da alcuni stranieri che sono grandi ex della nostra Serie A, come Paredes oppure Icardi, ma il riferimento va naturalmente a ben tre giocatori che fanno parte della rosa del c.t. Roberto ...

Minacce a giocatori del Bari, Ghirelli: "E' un atto criminale" - Calcio ANSA Nuova Europa Lotto: premiata Jesolo con una vincita da 124mila euro La vincita più alta realizzata al Lotto nel concorso di ieri sera, martedì 27 aprile, è stata quella di un fortunato giocatore di Jesolo (VE ... Le vincite più alte realizzate invece con il gioco del ...

Mehmet il tifoso speciale: il bel regalo dalla Flaminia calcio Civita Gesto di grande sensibilità da parte dei giocatori della Flaminia e dei dirigenti della società ... ragazzo di 15 anni, tifoso del Milan, disabile che vive su una sedia a rotelle dalla nascita e ...

Per l'occasione sui canali socialclub una raccolta delle immagini più suggestive realizzate negli ultimi anni per Dinamo Island, il calendario ufficialeclub con ie allenatori ...... a comincare da alcuni stranieri che sono grandi ex della nostra Serie A, come Paredes oppure Icardi, ma il riferimento va naturalmente a ben treche fanno parte della rosac.t. Roberto ...La vincita più alta realizzata al Lotto nel concorso di ieri sera, martedì 27 aprile, è stata quella di un fortunato giocatore di Jesolo (VE ... Le vincite più alte realizzate invece con il gioco del ...Gesto di grande sensibilità da parte dei giocatori della Flaminia e dei dirigenti della società ... ragazzo di 15 anni, tifoso del Milan, disabile che vive su una sedia a rotelle dalla nascita e ...