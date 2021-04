Fonseca ' Serve una gara perfetta | abbiamo grande ambizione'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA - "E' la partita più importante della mia carriera ma è una partita importante anche per la Roma. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale europea. Tutti quanti siamo consapevoli dell'...

ROMA (ITALPRESS) – "E' la partita più importante della mia carriera ma è una partita importante anche per la Roma. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale europea. Tutti quanti siamo consa ...