E se al centro mettessimo l’amicizia | e non l’amore?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando all’asilo e alle scuole elementari, un bambino ci tirava i capelli e ci faceva i dispetti, i più grandi ci rassicuravano affermando che si trattasse di una cosa bella, in quel modo stava esprimendo un interesse nei nostri confronti. No, a quei tempi nessuno spiegava alle bambine che sarebbero potute vivere senza un principe azzurro, né tanto meno qualcuno ammoniva quelle prime e apparentemente innocue forme di violenza. Perché tutto si basava su quello, sull’attrazione, sul piacersi, sul. Parole troppo grandi per dei bambini, non trovate? Eppure a noi, del, ce ne parlano da sempre. Del resto le favole, quelle raccontate da mamma, così come i cartoni Disney, che tanto amavamo, avevano una sola e unica trama con il medesimo epilogo, quello del lieto fine. Come potevamo, quindi, crescere senza quella visione ...