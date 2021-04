Criptovalute | l’allarme di Consob e Banca d’Italia | investimento altamente rischioso

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) –hanno messo in guardia contro i rischi insiti nelle cripto-attività, come il Bitcoin. In una nota congiunta, le due autorità hanno richiamato l’attenzione della collettività, in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con la loro operatività che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate. “Rischi che assumono ora una maggiore rilevanza per il diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l’acquisto di cripto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti hanno sottolineato – In assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività presenta rischi di diversa natura”. Tra i questihanno citato la ...