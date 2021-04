Covid: infermieri, 'vaccino dura 6 mesi? Che si fa con chi l'ha fatto a gennaio?' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - "Per il Governo la validità del vaccino, dopo la seconda dose, è ufficialmente oggi di 6 mesi. Cosa succederà per gli infermieri che si sono vaccinati a gennaio? E' prevista per loro una terza somministrazione?". E' quanto chiede Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up. "Il Decreto Riaperture - afferma in una nota - prevede oggi diverse opzioni per muoversi tra le Regioni (tra cui un ipotetico Green pass per chi è stato vaccinato). Il periodo di durata delle coperture vaccinali non va oltre i 6 mesi". "Ad oggi non è previsto nessun ulteriore richiamo per la vaccinazione per gli operatori sanitari: ci chiediamo, quindi, allo scadere dei 6 mesi stabiliti per l'immunità, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - "Per il Governo la validità del, dopo la seconda dose, è ufficialmente oggi di 6. Cosa succederà per gliche si sono vaccinati a? E' prevista per loro una terza somministrazione?". E' quanto chiede Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degliNursing Up. "Il Decreto Riaperture - afferma in una nota - prevede oggi diverse opzioni per muoversi tra le Regioni (tra cui un ipotetico Green pass per chi è stato vaccinato). Il periodo dita delle coperture vaccinali non va oltre i 6". "Ad oggi non è previsto nessun ulteriore richiamo per la vaccinazione per gli operatori sanitari: ci chiediamo, quindi, allo scadere dei 6stabiliti per l'immunità, come ...

