Covid, focolaio a Edolo dopo una festa tra bambini: 500 persone in quarantena e oltre 100 positivi (Di mercoledì 28 aprile 2021) A Edolo, un piccolo comune della Vallecamonica nel Bresciano, si è sviluppato un focolaio originato probabilmente da una festa di compleanno tra bambini. dopo la festa le persone risultate positive nel paese sono più di 100, tra cui 8 ricoverate in ospedale e 500 in quarantena. Numeri spaventosi. Nel giro di una settimana i casi di Coronavirus accertati sono passati da 30 a 109. L’Ats della Montagna ha avviato una campagna di screening di emergenza e tra domani e venerdì sarà tamponato l’intero paese. La festa di compleanno si è tenuta nell’abitazione di un bambino che avrebbe poi contagiato i compagni di scuola che erano presenti. Da qui il contagio si sarebbe propagato agli adulti. “Una situazione certamente non facile – dice il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) A, un piccolo comune della Vallecamonica nel Bresciano, si è sviluppato unoriginato probabilmente da unadi compleanno tralalerisultate positive nel paese sono più di 100, tra cui 8 ricoverate in ospedale e 500 in. Numeri spaventosi. Nel giro di una settimana i casi di Coronavirus accertati sono passati da 30 a 109. L’Ats della Montagna ha avviato una campagna di screening di emergenza e tra domani e venerdì sarà tamponato l’intero paese. Ladi compleanno si è tenuta nell’abitazione di un bambino che avrebbe poi contagiato i compagni di scuola che erano presenti. Da qui il contagio si sarebbe propagato agli adulti. “Una situazione certamente non facile – dice il ...

Advertising

repubblica : Focolaio di Covid dopo la festa per bambini a Edolo: oltre 100 positivi, 500 persone in quarantena - SkyTG24 : Covid, focolaio dopo una festa per bambini: 100 positivi nel Bresciano - VenEr0s : RT @MMmarco0: 'Ci affidiamo al buonsenso degli italiani' A Esolo, provincia di Brescia, una festa per bambini ha dato vita ad un grosso fo… - stefaniatalpo : RT @MMmarco0: 'Ci affidiamo al buonsenso degli italiani' A Esolo, provincia di Brescia, una festa per bambini ha dato vita ad un grosso fo… - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Covid, focolaio dopo una festa per bambini: 100 positivi nel Bresciano -