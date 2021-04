Covid, 1.172 nuovi positivi nell’ultima settimana: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 1.172 i nuovi casi registrati nella settimana dal 21 al 27 aprile in provincia di Bergamo, in calo di 9 unità dai 1.182 del periodo 14-20 aprile. È l’ultimo aggiornamento sull’evoluzione del Covid-19 fornito dall’Ats di Bergamo, che mostra una situazione di stabilità complessiva della curva pandemica: la media giornaliera di nuovi casi è pari a 167 contro 169 della settimana precedente. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, si attesta a 102 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, valore identico a quello della scorsa settimana. La principale area critica è sempre rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, ma la variazione in moderato incremento del tasso di nuovi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 1.172 icasi registrati nelladal 21 al 27 aprile in provincia di Bergamo, in calo di 9 unità dai 1.182 del periodo 14-20 aprile. È l’ultimo aggiornamento sull’evoluzione del-19 fornito dall’Ats di Bergamo, che mostra una situazione di stabilità complessiva della curva pandemica: la media giornaliera dicasi è pari a 167 contro 169 dellaprecedente. Il valore di incidenza complessivole, a livello provinciale, si attesta a 102 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, valore identico a quello della scorsa. La principale area critica è sempre rappresentata dal territorio afferente all’Ambito dell’Alto Sebino, ma la variazione in moderato incremento del tasso di...

