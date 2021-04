Cosa succede in India e perché i dati sui contagi vanno analizzati bene (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Circa 3mila morti nelle ultime 24 ore e 350mila contagi ogni giorno. I dati ufficiali del ministero della Salute ci dicono che il Covid ha causato in India 201.187 morti. Numeri senza alcun dubbio drammatici, peraltro sottostimati secondo alcuni esperti. “È un completo massacro di dati”, dice al New York Times Bhramar Mukherjee, epidemiologa dell’Università del Michigan, che studia la situazione epidemiologia del subcontinente. “In base a tutti i modelli che abbiamo realizzato, crediamo che il vero numero di morti sia fra le due e le cinque volte superiore a quello ufficiale”. E dire che fino a qualche settimana fa molti osservatori ritenevano che l’India avesse quasi raggiunto l’immunità di gregge, avviandosi verso l’uscita dalla pandemia. Tutto il contrario, adesso i riflettori dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr – Circa 3mila morti nelle ultime 24 ore e 350milaogni giorno. Iufficiali del ministero della Salute ci dicono che il Covid ha causato in201.187 morti. Numeri senza alcun dubbio drammatici, peraltro sottostimati secondo alcuni esperti. “È un completo massacro di”, dice al New York Times Bhramar Mukherjee, epidemiologa dell’Università del Michigan, che studia la situazione epidemiologia del subcontinente. “In base a tutti i modelli che abbiamo realizzato, crediamo che il vero numero di morti sia fra le due e le cinque volte superiore a quello ufficiale”. E dire che fino a qualche settimana fa molti osservatori ritenevano che l’avesse quasi raggiunto l’immunità di gregge, avviandosi verso l’uscita dalla pandemia. Tutto il contrario, adesso i riflettori dei ...

