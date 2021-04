Christian De Sica, in vendita la sua villa Capri. Il prezzo è esorbitante (Di mercoledì 28 aprile 2021) In vendita la villa storica a Capri di Christian De Sica. L’abitazione vale milioni di euro, ma quanto esattamente? Ecco la cifra che spiazza Dopo tanti anni Christian De Sica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Inlastorica adiDe. L’abitazione vale milioni di euro, ma quanto esattamente? Ecco la cifra che spiazza Dopo tanti anniDe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LaStampaTV : VIDEO | Capri, la villa di Christian De Sica è in vendita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A CAPRI - In vendita la villa di Christian De Sica - susydigennaro : RT @napolimagazine: A CAPRI - In vendita la villa di Christian De Sica - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A CAPRI - In vendita la villa di Christian De Sica - napolimagazine : A CAPRI - In vendita la villa di Christian De Sica -