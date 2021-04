Cannabis terapeutica, Dadone: “Non capisco tutto questo timore di confrontarsi in Parlamento. Bisogna rispondere a chi soffre” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Cannabis terapeutica? La sentenza sull’assoluzione di Walter De Benedetto è stata storica. Ma più che una legge serve necessariamente aprire un confronto in Parlamento. A me quello che stupisce è che non ci sia neanche voglia di confrontarsi e di provare a parlare del fatto che evidentemente c’è un problema rispetto all’accesso da parte di tutte le persone che ne hanno bisogno alla Cannabis terapeutica”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, si pronuncia sull’assoluzione stabilita dal tribunale di Arezzo nei confronti di Walter De Benedetto, che coltivava Cannabis a uso terapeutico, essendo affetto da artrite reumatoide. Dadone aggiunge: “È oggettivo che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “? La sentenza sull’assoluzione di Walter De Benedetto è stata storica. Ma più che una legge serve necessariamente aprire un confronto in. A me quello che stupisce è che non ci sia neanche voglia die di provare a parlare del fatto che evidentemente c’è un problema rispetto all’accesso da parte di tutte le persone che ne hanno bisogno alla”. Così, ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24), la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana, si pronuncia sull’assoluzione stabilita dal tribunale di Arezzo nei confronti di Walter De Benedetto, che coltivavaa uso terapeutico, essendo affetto da artrite reumatoide.aggiunge: “È oggettivo che la ...

