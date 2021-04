Brigate Rosse, arrestati sette ex terroristi in Francia: tre in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) Colpo in Francia dello Stato Italiano che arresta sette ex terroristi delle Brigate Rosse. Stando alle indagini ci sarebbero ancora tre componenti in fuga. Clamorosa operazione in Francia, dove lo Stato Italiano con l’aiuto di quello Transalpino, ha preso in arresto sette ex terroristi delle Brigate Rosse. Ad annunciare l’operazione per primo ci ha pensato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Colpo indello Stato Italiano che arrestaexdelle. Stando alle indagini ci sarebbero ancora tre componenti in. Clamorosa operazione in, dove lo Stato Italiano con l’aiuto di quello Transalpino, ha preso in arrestoexdelle. Ad annunciare l’operazione per primo ci ha pensato L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Brigate Rosse Brigatisti e terroristi arrestati in Francia: ecco chi sono. Da Pietrostefani a Petrella Chi sono gli ex Brigate rosse e terroristi arrestati in Francia? Ecco i nomi, i profili e le condanne che devono scontare in Italia. Iniziamo da Enzo Calvitti , ex membro delle Br, condannato a 18 anni e 7 mesi per ...

La scure sui terroristi rossi: presi sette ex Br Maxi - operazione operazione antiterrorismo in Francia. Su richiesta dell'Italia sono stati fermati sette ex membri delle Brigate Rosse italiane, condannati nel nostro Paese per atti di terrorismo commessi negli anni '70 e '80, che risiedono nel Paese transalpino. Altre tre persone, invece, sono ancora ricercate. Queste ...

Terrorismo, arrestati a Parigi sette brigatisti rossi. Tre sono sfuggiti alla cattura la Repubblica Arrestati in Francia sette ex terroristi rossi: tra loro Pietrostefani condannato per il delitto Calabresi Gli altri tre sono in fuga e sono ricercati. I dieci sarebbero accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80. È la fine delle dottrina Mitterrand ...

