Brembo annuncia acquisizione compagnia spagnola J.Juan

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) –ha siglato un accordo per l’del Gruppo J., aziendafondata nel 1965 ed attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette. L’azienda ha sede a Gavà (Barcellona) e opera con tre stabilimenti in Spagna e uno in Cina che producono in particolare tubi freno, componente strategico per la sicurezza dell’impianto frenante e che integrerà l’attuale gamma di prodottiper le due ruote. Il corrispettivo della transazione è attualmente stimato a 70 milioni di euro, che sarà pagato utilizzando la liquidità disponibile ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. Il valore della transazione (enterprise value) è pari a 73 milioni di Euro. Con l’operazione,prosegue il ...