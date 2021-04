Benzema risponde a Pulisic Pari all' andata tra Real e Chelsea

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il primo tempo della sfida tra Rela Madrid si chiude con un pareggio - 1 a 1 - che lascia apertissima la via alla finale di Istanbul. Tutto si deciderà allo Stamford Bridge dunque, dove i Blues ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Champions Chelsea blocca il Real sull’1-1 Benzema risponde a Pulisic - #Calcio: #Champions #Chelsea… - zazoomblog : Real Madrid-Chelsea 1-1 Benzema risponde a Pulisic - #Madrid-Chelsea #Benzema #risponde - zazoomblog : Champions: Real Madrid e Chelsea pareggiano (1-1). Benzema risponde a Pulisic - #Champions: #Madrid #Chelsea - zazoomblog : Real Madrid-Chelsea 1-1 Benzema risponde a Pulisic - #Madrid-Chelsea #Benzema #risponde - zazoomblog : Real Madrid-Chelsea 1-1 Benzema risponde a Pulisic - #Madrid-Chelsea #Benzema #risponde -

Ultime Notizie dalla rete : Benzema risponde

QUOTIDIANO.NET

E questo succede con il 277esimo, meraviglioso gol per la casa blanca di Karim. p.f.Il Real reagisce al 23 con una splendida giocata di, che da fuori area spara col sinistro ma colpisce il palo esterno. Il francese è più bravo e fortunato al 29, quando sulla sponda di Eder ...MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Uno pari e discorso rimandato al ritorno di Londra. La prima sfida tra Real Madrid e Chelsea termina in parità con Benzema che risponde a Pulisic. Sotto la pioggia di Val ...Il Real Madrid ha effettuato un solo tiro verso la porta del Chelsea. Solo nel 2019 i blancos han fatto peggio in Champions League.