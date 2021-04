Valle dell'Aniene: natura magica, storia e borghi gioiello (Di martedì 27 aprile 2021) A poche decine di chilometri da Roma, percorrendo la strada che da Tivoli porta verso Teramo e seguendo il bacino del fiume Aniene, si incontra un territorio ancora incontaminato ma dalla storia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) A poche decine di chilometri da Roma, percorrendo la strada che da Tivoli porta verso Teramo e seguendo il bacino del fiume, si incontra un territorio ancora incontaminato ma dalla...

Ultime Notizie dalla rete : Valle dell Valle dell'Aniene: natura magica, storia e borghi gioiello La Valle dell'Aniene con le sue montagne a tratti aspre e coperte di boschi, i numerosi sentieri ideali per passeggiate e trekking, è il luogo perfetto per immergersi nella bellezza e nello stesso ...

Slow Food, Tommaso Martini alla guida dell'associazione Il nuovo comitato esecutivo Il neoeletto Comitato esecutivo è composto dai rappresentanti delle associazioni territoriali di Slow Food che attualmente costituiscono cinque Condotte: Valle dell'Adige ...

Storia e arte della valle dell’Adda tornano a risplendere IL GIORNO “Stagione balneare al via sabato primo maggio” Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Stagione balneare già alle porte per Civitavecchia: il via sul territorio comunale sarà infatti dato sabato primo maggio. La decisione è stata assunta a vall ...

Lutto nella Valle dell’Aniene: addio al sindaco Romanzi Il sindaco è venuto a mancare all’età di 62 anni dopo essere stato ricoverato qualche giorno fa a causa del Covid ...

