Ultime Notizie Serie A: Gattuso resta al Napoli? Pirlo in bilico – VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.30 – Inter, Zhang a breve a Milano: Conte lo aspetta per chiedere garanzie – Steven Zhang arriverà a Milano in questi giorni, Conte lo attende per pianificare il futuro. La notizia Ore 12.40 – «Nello staff di Pirlo non c’è armonia»: il retroscena – Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i collaboratori di Andrea Pirlo il clima non sarebbe dei migliori. Il retroscena Ore 12.20 – Sampdoria, Torregrossa scalpita: dopo l’infortunio è pronto al rientro – Ernesto Torregrossa è pronto a tornare in campo e a dare il suo apporto alla Sampdoria per lo sprint finale in campionato. La notizia Ore 9.45 – Tre colpi per convincere Conte a restare – Secondo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.30 – Inter, Zhang a breve a Milano: Conte lo aspetta per chiedere garanzie – Steven Zhang arriverà a Milano in questi giorni, Conte lo attende per pianificare il futuro. La notizia Ore 12.40 – «Nello staff dinon c’è armonia»: il retroscena – Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i collaboratori di Andreail clima non sarebbe dei migliori. Il retroscena Ore 12.20 – Sampdoria, Torregrossa scalpita: dopo l’infortunio è pronto al rientro – Ernesto Torregrossa è pronto a tornare in campo e a dare il suo apporto alla Sampdoria per lo sprint finale in campionato. La notizia Ore 9.45 – Tre colpi per convincere Conte are – Secondo ...

Advertising

fanpage : 'Nel giro di tre, cinque settimane saremo costretti a richiudere tutto' - MediasetTgcom24 : Covid, in India 323.144 contagi e 2.771 decessi in ultime 24 ore #covid - fanpage : #Covid19, la situazione in India preoccupa il mondo - cremaonline : #Crema: #Lega giovani, ‘#coprifuoco alle 22 danneggia le imprese. Il governo riveda la decisione’ Clicca per la no… - Zoltanbest : @la_iovieno @laGigogin @repubblica Ma sul fatto che anche in vista delle ultime notizie non si sarebbe dovuto aprir… -