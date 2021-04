Serie A, lotta salvezza: è corsa a 8 per non retrocedere (Di martedì 27 aprile 2021) Ultime giornate di Serie A che decideranno chi resterà nella massima Serie. lotta salvezza al cardiopalma: 8 squadre in 8 punti Con lo Scudetto ormai prossimo ad essere conquistato dall’Inter di Antonio Conte, la Serie A regala ancora spettacolo e adrenalina per due lotte: quella per conquistare un piazzamento Champions e quella molto complessa per rimanere nella massima Serie. E’ proprio la lotta salvezza ad essere la più combattuta degli ultimi anni. A sparigliare le carte in tavola ci ha pensato il Cagliari di Semplici che con tre vittorie consecutive è tornato concretamente in corsa per salvarsi. Ora, a sole 5 giornate dal termine, la classifica della Serie A certifica più che mai il rischio per ben 8 ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Ultime giornate diA che decideranno chi resterà nella massimaal cardiopalma: 8 squadre in 8 punti Con lo Scudetto ormai prossimo ad essere conquistato dall’Inter di Antonio Conte, laA regala ancora spettacolo e adrenalina per due lotte: quella per conquistare un piazzamento Champions e quella molto complessa per rimanere nella massima. E’ proprio laad essere la più combattuta degli ultimi anni. A sparigliare le carte in tavola ci ha pensato il Cagliari di Semplici che con tre vittorie consecutive è tornato concretamente inper salvarsi. Ora, a sole 5 giornate dal termine, la classifica dellaA certifica più che mai il rischio per ben 8 ...

