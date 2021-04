Pomezia | aggiornamento Covid | scendono i positivi e aumentano i guariti | ecco i dati aggiornati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 aprile 2021)a 359 i cittadini attualmenteal-19 nel Comune di, di cui 34 ricoverati presso strutture ospedaliere e 325 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i, che raggiungono quota 3.074. Sono 15 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non). Da inizio pandemia sono 38 le morti pernel Comune di. su Il Corriere della Città.