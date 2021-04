PNRR | Draghi | “Investimento su futuro e nuove generazioni”

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – “Ribadisco il profondo rispetto che il Governo ed io abbiamo per il Parlamento: indubbiamente i tempi erano ristretti” per l’esame delma legati alla data del 30 aprile”. Così il Premier Marionella replica in Aula alla Camera sottolineando che il Piano nazionale di ripresa e resilienza “permette investimenti che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa. Tutto il piano è unsule sulle“. La vera sfida non appena il piano viene consegnato – ha aggiunto – “è di trovare un modo di attuazione dove le amministrazioni locali e il Governo centrale, che sono chiamati a mole di interventi, trovino uno schema di governo del piano“. Capitolo a parte quello dedicato al Mezzogiorno dal cui rilancio passa anche ...

Palazzo_Chigi : #26aprile, Draghi: Sbaglieremmo a pensare che il #PNRR sia un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi,… - EnricoLetta : Verde, sociale, inclusiva, competitiva, solidale. Questa l'???? che potremo avere se diventerà realtà il Piano #PNRR… - meb : Con il #PNRR diamo una svolta alle riforme: salute, scuola, trasporti, ambiente, P.A., digitalizzazione e centinaia…

Una 'sfida straordinaria ed epocale', per dirla con il presidente Mario, per cambiare tutto ...molto innovativa la norma prevista sulla condizionalità trasversale a tutte le 6 missioni del, ...Roma, 27 apr 11:58 - La risoluzione presentata da Fratelli d'Italia alla Camera sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario, sul Piano nazionale...Attesa per il voto del Parlamento sul Recovery Plan che deve essere inviato a Bruxelles per l'approvazione entro il 30 aprile. Una scadenza, che sottolinea il premier Draghi nella ...Nel suo discorso alla Camera Mario Draghi cita De Gasperi ed evoca il Codice di Camaldoli. Una montagna di miliardi di euro per dare un nuovo volto al Paese a vantaggio delle nuove generazioni ...