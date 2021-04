Ora Grillo fa partire un'indagine privata sulla ragazza che ha denunciato il figlio per stupro (Di martedì 27 aprile 2021) Beppe Grillo - scrive Repubblica - ha dato mandato a un medico legale di fare una perizia sulla ragazza. Le 'indagini conoscitive' sulla studentessa italo - svedese, presunta vittima di stupro nel ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) Beppe- scrive Repubblica - ha dato mandato a un medico legale di fare una perizia. Le 'indagini conoscitive'studentessa italo - svedese, presunta vittima dinel ...

Advertising

stanzaselvaggia : Le parole di Grillo le abbiamo giustamente giudicate terribili, ma ora la solita dinamica di far uscire sui giornal… - petergomezblog : Sondaggio Swg per TgLa7, dopo il video di Grillo il M5s perde un punto (17,6). Con le riaperture cresce la Lega (21… - fattoquotidiano : Sondaggi, dopo il video di Grillo il M5s perde un punto. Con le riaperture cresce la Lega e scende ancora Italia vi… - maximchd : RT @ilgiornale: ?? Ora #Grillo avrebbe avviato un'indagine privata sulla ragazza che ha accusato il figlio e gli amici di violenza https://… - _happycactus_ : @xh_andrea @sonoclaudio @beppe_grillo Ok, se tu ci vedi una correlazione, sottointendendo che la procura ha ritarda… -