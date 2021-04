Oprah Winfrey sull’intervista a Harry e Meghan Markle: “Mi hanno lasciato senza parole” (Di martedì 27 aprile 2021) A marzo del 2021 il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di compiere una scelta epocale, rilasciando un’intervista alla famosa conduttrice statunitense Oprah Winfrey. L’intervista ha gettato grande scompiglio nella Famiglia Reale e nell’opinione pubblica. Così, a un mese dalla messa in onda, la Winfrey è tornata a parlarne. Nel corso di un’intervista sul canale di Nancy O’Dell su talkshoplive, ha dichiarato come è avvenuta davvero la chiacchierata con i Sussex e come lei stessa sia rimasta del tutto stupita. Oprah Winfrey commenta la sua intervista a Harry e Meghan Chiunque conosca il contenuto dell’intervista di Harry e Meghan ad ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 aprile 2021) A marzo del 2021 il principee la mogliedeciso di compiere una scelta epocale, rilasciando un’intervista alla famosa conduttrice statunitense. L’intervista ha gettato grande scompiglio nella Famiglia Reale e nell’opinione pubblica. Così, a un mese dalla messa in onda, laè tornata a parlarne. Nel corso di un’intervista sul canale di Nancy O’Dell su talkshoplive, ha dichiarato come è avvenuta davvero la chiacchierata con i Sussex e come lei stessa sia rimasta del tutto stupita.commenta la sua intervista aChiunque conosca il contenuto dell’intervista diad ...

Advertising

wetassantonio : @trinityvigorsky allora questa gif può sembrare apparentemente innocua e senza significato, ma in realtà non è così… - infoitcultura : Oprah Winfrey: 'Non pensavo che Meghan sarebbe andata fino in fondo. Mi hanno stupito' - infoitcultura : Harry e Meghan, arriva una nuova edizione di «Finding Freedom» con l'intervista a Oprah Winfrey - codeghino10 : RT @Corriere: Harry e Meghan, arriva il nuovo «Finding Freedom» con l'intervista a Oprah - Corriere : Harry e Meghan, arriva il nuovo «Finding Freedom» con l'intervista a Oprah -