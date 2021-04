Olio prezioso per corpo e capelli | la ricetta fai da te perfetta per l’estate!

(Di martedì 27 aprile 2021) Se siete alla ricerca di un prodotto unico che protegga e tratti sia iche la pelle del, ecco come preparare undavvero straordinario. Gli oli vegetali sono senza dubbio degli alleati della bellezza e della salute della nostra pelle e dei nostri. Dei veri e propri elisir alla portata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: L'ulivo,fin dall'antichità è simbolo di benessere e prosperità.Le qualità riconosciute alla pianta ed al suo prezioso oli… - msgv5150 : RT @Soul_doctor1: L'ulivo,fin dall'antichità è simbolo di benessere e prosperità.Le qualità riconosciute alla pianta ed al suo prezioso oli… - Maricar13753309 : RT @Soul_doctor1: L'ulivo,fin dall'antichità è simbolo di benessere e prosperità.Le qualità riconosciute alla pianta ed al suo prezioso oli… - S3udkCNZpKPwUne : RT @Soul_doctor1: L'ulivo,fin dall'antichità è simbolo di benessere e prosperità.Le qualità riconosciute alla pianta ed al suo prezioso oli… - AriannaAmbrosi0 : RT @Soul_doctor1: L'ulivo,fin dall'antichità è simbolo di benessere e prosperità.Le qualità riconosciute alla pianta ed al suo prezioso oli… -

Ultime Notizie dalla rete : Olio prezioso

CheDonna.it

Le sue virtù curative lo rendonoper calmare l 'irritazione cutanea delle scottature ... Arricchito con qualche goccia diessenziale di lavanda e Tea Tree Oil è anche un buon disinfettante ...Preparare una miscela di acqua e aceto bianco con 2/3 gocce diessenziale. Inumidire un panno, ... in modo semplice, veloce ed economico e che farà guadagnare tempoSe siete alla ricerca di un prodotto unico che protegga e tratti sia i capelli che la pelle del corpo, ecco come preparare un olio prezioso davvero straordinario.A volte il sopraggiungere di una ruga o il grigiore che vela il volto vengono interpretati come segnali del passare del tempo, ma se fosse invece solo questione di batteria scarica?