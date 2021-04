Non solo Pogba, la Juve apre a un altro ritorno (Di martedì 27 aprile 2021) La Juventus proverà a mettere le mani su Pogba in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo. Non solo, occhio alle strategie dei bianconeri: non è escluso che la dirigenza della Juventus possa aprire a un altro possibile ritorno Il calciomercato della Juventus partirà dal possibile assalto bianconero a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 aprile 2021) Lantus proverà a mettere le mani suin vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo. Non, occhio alle strategie dei bianconeri: non è escluso che la dirigenza dellantus possa aprire a unpossibileIl calciomercato dellantus partirà dal possibile assalto bianconero a Paul. Il centrocampista del Manchester United, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Lockdown più dannoso che inutile? Non solo coprifuoco, è ora di mettere in discussione il tabù delle chiusure - FicarraePicone : Che poi i politici che non festeggiano non hanno neanche il coraggio di dire che sono fascisti. Due miserie in un corpo solo. Buon #25aprile - matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - CarlHeartsSwift : si va beh però non è che posso commuovermi solo perché hanno ripreso un aeroporto in una serie ma dai basta covid v… - andreabacchion : @andjustice4_4ll Anche con 'di tutti' non si capisce in cosa la super lega avrebbe differito da adesso, se si arriv… -