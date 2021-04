NFT, così il business dell’arte diventa digitale (Di martedì 27 aprile 2021) Tra il 12 e il 14 aprile, Sotheby’s, in collaborazione con il creatore digitale Pak, ha lanciato una vendita e un’asta di tre giorni degli NFT di Pak. La collezione, nota come The Fungible, è stata venduta esclusivamente tramite Nifty Gateway, la principale piattaforma di NFT e hanno raccolto così 17 milioni di dollari. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Tra il 12 e il 14 aprile, Sotheby’s, in collaborazione con il creatore digitale Pak, ha lanciato una vendita e un’asta di tre giorni degli NFT di Pak. La collezione, nota come The Fungible, è stata venduta esclusivamente tramite Nifty Gateway, la principale piattaforma di NFT e hanno raccolto così 17 milioni di dollari.

Ultime Notizie dalla rete : NFT così Un famoso scienziato ha messo in vendita il sequenziamento del suo DNA come NFT ...essere così prezioso. L'asta ha avuto inizio il 25 aprile in occasione della Giornata Nazionale del DNA . I proventi della vendita del genoma andranno in parte a finanziare la ricerca genomica . "NFT ...

Gli NFT e l'arte. Punto di vista dell'avvocato tributarista Con gli NFT, l'opera d'arte digitale diventa unica e 'rara'. L'elemento dirompente è che con la ... utilizzando cryptovalute, e così viene registrata l'identità (almeno quella digitale) dell'autore e ...

