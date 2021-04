Neymar: “Sto trattando il rinnovo col Psg, ma non c’è fretta” (Di martedì 27 aprile 2021) Neymar, attaccante del Paris Saint–Germain, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a RMC Sport. Sono in trattativa con la società ma non c’è niente di definito. Ho ancora due anni di contratto e non c’è fretta di firmare per definire il mio futuro. In questo periodo garantirò il massimo impegno per far sì che questo club possa crescere e vincere titoli. Ho già detto che qui sto bene e mi sento felice, spero di concludere quest’anno vincendo la Champions League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021), attaccante del Paris Saint–Germain, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a RMC Sport. Sono in trattativa con la società ma non c’è niente di definito. Ho ancora due anni di contratto e non c’èdi firmare per definire il mio futuro. In questo periodo garantirò il massimo impegno per far sì che questo club possa crescere e vincere titoli. Ho già detto che qui sto bene e mi sento felice, spero di concludere quest’anno vincendo la Champions League. L'articolo ilNapolista.

