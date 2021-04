Meteo | pioggia su Nord e Centro caldo al Sud Allerta meteo su due regioni

(Di martedì 27 aprile 2021) Una nuova perturbazione atlantica prende piede sull’Italia e approfittando del calo dell’azione dell’anticiclione causa piogge e temporali ale alcondi livello giallo su Emilia Romagna ed Umbria: sono queste le principali previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare per martedì 27 aprile. Eccole nel dettaglio Partiamo dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata del 26 aprile e valido per tutto martedì 27 aprile. E’ stato emesso un avviso diavverso congialla su Emilia Romagna e Umbria. Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non sono presenti altri avvisi diavverso e ...

Advertising

corinna_marzi : Appena aperti i ristoranti all’aperto ed il meteo comunica pioggia praticamente tutta la settimana ?? - TerrinoniL : Italia divisa dal meteo: Nord sotto la pioggia, al Sud sole e caldo (temperatura fino a 30 gradi) - AnagniMeteo : Meteo Anagni ?? 7h | ? Nuvoloso Vento: 1.7 m/s ONO Raffica: 2.5 m/s Temperatura: 15.7 °C Umidità: 51 % Pressione: 1… - Rturcato83 : Meteo chiama altri 10 giorni di pioggia Ma che è #zonagialla - Meteo_Perugia : ore 07:00: Temperatura: 12? Umidità: 76? Pressione: 1014.5? Vento: 0? proveniente da NW. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo pioggia

Le condizioniRoma saranno particolarmente incerte per tutta la settimana , ciò a causa del transito di ... Le giornate di maggior rischio dipotrebbero essere quelle di mercoledì, venerdì, ......maggior probabilità disono individuate in martedì 27, giovedì 29, quando ci potrebbe essere maltempo, venerdì 30, e poi di nuovo sabato 1° maggio. La settimana prossima , le condizioni...METEO: Italia divisa in due in questi ultimi giorni di aprile tra maltempo e caldo africano, non andrà meglio del weekend del primo maggio ...Si tratta di un locale che ha volutamente tenuto aperto oltre l'orario consentito. Sul posto la Polizia che ha rilevato l'accaduto e, nelle prossime ore deciderà il da farsi su eventuali verbali e san ...