LCS | anche la Summer Split 2021 sarà senza pubblico | lo conferma Riot

Leggi su esports247

(Di martedì 27 aprile 2021) Brutte notizie per tutti coloro che speravano di poter nuovamente assistere dal vivo alle gare della LCS. In un’e-mail inviata da, pubblicata su Twitter dal content creator e appassionato di esports Travis Gafford, viene infatti precisato che la LCSsi svolgerà. La motivazione è ovviamente la pandemia di COVID-19, che continua ad imperversare in tutto il mondo enegli Stati Uniti:ritiene che non ci siano le condizioni di sicurezza per consentire la predegli spettatori.has emailed past LCS attendees to let them know that there will not be fans in studio for. pic.twitter.com/r4yLUejI65 — Travis Gafford ...