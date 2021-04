L’ad del Lipsia su Nagelsmann: “Non ci aspettavamo il suo addio. Ci ha chiesto lui di andare al Bayern” (Di martedì 27 aprile 2021) In una intervista ai canali ufficiali del Lipsia, L’ad Oliver Mintzlaff ha parlato delL’addio di Nagelsmann per andare al Bayern Monaco: “Dopo che negli ultimi giorni si erano sparse le voci sull’interessamento del Bayern per lui, Nagelsmann ci ha detto che per lui sarebbe stato un sogno approdare in Baviera e che si sarebbe trasferito volentieri se ci fossero state le giuste condizioni. Julian ha fatto un percorso fantastico qui e ha sviluppato il nostro club, facendo crescere i giocatori e creando un grande gruppo. Se ci aspettavamo il suo addio? Ovviamente no, anche perché avevamo firmato un contratto a lungo termine ma il forte desiderio di Nagelsmann di andare ad allenare il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) In una intervista ai canali ufficiali delOliver Mintzlaff ha parlato deldio diperalMonaco: “Dopo che negli ultimi giorni si erano sparse le voci sull’interessamento delper lui,ci ha detto che per lui sarebbe stato un sogno approdare in Baviera e che si sarebbe trasferito volentieri se ci fossero state le giuste condizioni. Julian ha fatto un percorso fantastico qui e ha sviluppato il nostro club, facendo crescere i giocatori e creando un grande gruppo. Se ciil suo? Ovviamente no, anche perché avevamo firmato un contratto a lungo termine ma il forte desiderio didiad allenare il ...

