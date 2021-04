Guasto alla condotta, acqua interrotta in alcune zone di San Teodoro (Di martedì 27 aprile 2021) (Visited 86 times, 86 visits today) Notizie Simili: Guasto alla condotta, acqua interrotta in alcune… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e&... Leggi su galluraoggi (Di martedì 27 aprile 2021) (Visited 86 times, 86 visits today) Notizie Simili:in… I 10 film da vedere su Amazon Prime Videoscoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e&...

Advertising

pooka798 : RT @LuciaElfoblu: @Avi_Kaplan non sono riuscita a vedere la diretta per un guasto alla linea ...lo faccio ora alla vigilia della luna piena… - sstarrybin : menomale che viene a prendermi mio padre perché c'è un guasto alla stazione e il treno è in ritardo di 32 minuti ?? - LuciaElfoblu : @Avi_Kaplan non sono riuscita a vedere la diretta per un guasto alla linea ...lo faccio ora alla vigilia della luna… - astralmobilita : ????#FL7 #Roma #Napoli via #Formia Il traffico è rallentato per un guasto alla linea a #Formia. ? Ritardi fino a… - ThePuni16830747 : @Rivadox63 Roma, Conad, GDO, scontrino emesso poco fa. Alla fine compare la dicitura NON FISCALE. Come la mettiamo?… -