Giudice Sportivo, ammonizione pesante per Schiattarella: entra in diffida (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuno squalificato tra Milan e Benevento in vista della gara in programma a San Siro sabato alle ore 20.45. Il Giudice Sportivo di Serie A ha infatti squalificato per un turno otto giocatori tra i quali però non figura alcun tesserato giallorosso o rossonero. Si tratta di Mandragora e Verdi del Torino, Schouten del Bologna, Acerbi della Lazio, Ceccherini del Verona, Marin del Cagliari, Musso dell’Udinese e Pandev del Genoa. Nel Benevento sono da segnalare l’ingresso in diffida di Schiattarella, giunto contro l’Udinese al tredicesimo giallo del suo campionato, e l’ammenda di 1.500 euro per Viola, ammonito per proteste nel corso del primo tempo del match con i friulani. QUI TUTTE LE DECISIONI DEL Giudice Sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNessuno squalificato tra Milan e Benevento in vista della gara in programma a San Siro sabato alle ore 20.45. Ildi Serie A ha infatti squalificato per un turno otto giocatori tra i quali però non figura alcun tesserato giallorosso o rossonero. Si tratta di Mandragora e Verdi del Torino, Schouten del Bologna, Acerbi della Lazio, Ceccherini del Verona, Marin del Cagliari, Musso dell’Udinese e Pandev del Genoa. Nel Benevento sono da segnalare l’ingresso indi, giunto contro l’Udinese al tredicesimo giallo del suo campionato, e l’ammenda di 1.500 euro per Viola, ammonito per proteste nel corso del primo tempo del match con i friulani. QUI TUTTE LE DECISIONI DELL'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Spezia_1906 : ?? Un altro aquilotto entra in diffida ????? Tutte le decisioni del Giudice Sportivo - chalcio : Challenge League, a causa di un comportamento antisportivo, il DS del Kriens finisce sotto la lente del Giudice Spo… - anteprima24 : ** Giudice Sportivo, ammonizione pesante per #Schiattarella: entra in diffida ** - Fprime86 : RT @SkySport: Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 34^ giornata - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 34^ giornata: 8 giocatori sono stati fermati per una… -