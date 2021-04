"Due giorni prima". Striscia, fuoco amico su Michelle Hunziker; beccata così, lei ci resta malissimo: gelo in studio | Video (Di martedì 27 aprile 2021) fuoco amico su Michelle Hunziker. A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, dedicano un intero servizio agli abiti sfoggiati dalla conduttrice svizzera, suggerendo prove-Video alla mano come spesso si tratti di clamorosi "ricicli". Insomma, in un modo o nell'altro, vestiti già visti indosso ad altre colleghe della tv. Si parte con Diletta Leotta versione pied-de-poule, sexy come sempre. "La mise di Diletta è anche la mise pre-Diletta di Michelle!", ironizza Gerry Scotti, puntualizzando come lo stesso abito, rimaneggiato sapientemente da qualche sarta, sia stato sfoggiato a Striscia 4 mesi dopo la Leottta, forse per non dare troppo nell'occhio e non insospettire i telespettatori più attenti (e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)su. Ala notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, dedicano un intero servizio agli abiti sfoggiati dalla conduttrice svizzera, suggerendo prove-alla mano come spesso si tratti di clamorosi "ricicli". Insomma, in un modo o nell'altro, vestiti già visti indosso ad altre colleghe della tv. Si parte con Diletta Leotta versione pied-de-poule, sexy come sempre. "La mise di Diletta è anche la mise pre-Diletta di!", ironizza Gerry Scotti, puntualizzando come lo stesso abito, rimaneggiato sapientemente da qualche sarta, sia stato sfoggiato a4 mesi dopo la Leottta, forse per non dare troppo nell'occhio e non insospettire i telespettatori più attenti (e ...

FiorellaMannoia : Papa Francesco sui migranti morti in mare: 'È il momento della vergogna. Hanno implorato aiuto per due giorni, non… - antoniospadaro : Sono molto addolorato per la tragedia che si è consumata nei giorni scorsi nel #Mediterraneo. Sono esseri umani. Pe… - SkyTG24 : '130 migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane che per due giorni interi hanno implorato invano ai… - ComPesaresi : RT @giuslit: Forte questo #RecoveryPlan. Anziché discuterne otto mesi con il Parlamento e due giorni con la Commissione, è accaduto esattam… - RobCav74 : RT @giuslit: Forte questo #RecoveryPlan. Anziché discuterne otto mesi con il Parlamento e due giorni con la Commissione, è accaduto esattam… -

Ultime Notizie dalla rete : Due giorni Mancano le perle di boba, il bubble tea a rischio negli Usa La penuria di boba è diretta conseguenza dei due grandi mali di quest'epoca: la pandemia e la ... Ma i porti non riescono a tenere il ritmo e i portacontainer attendono al largo diversi giorni prima di ...

Daniele De Rossi negativo dopo il Covid, l'abbraccio con la sua Sarah: '37 giorni dopo' Daniele De Rossi , che era appena entrato nello staff del ct Roberto Mancini in vista delle due ... Daniele De Rossi era anche stato ricoverato per quasi tre giorni allo Spallanzani, poi era tornato a ...

Due giorni di proteste per i forestali in Sicilia Sicilia Oggi Notizie Bnl: 36 giorni senza poter mai accedere al proprio conto, ostaggio della filiale «Direttore! Ma lei, lei non mi vuole dare 100 milioni? Ma lei va, va contrario al suo nome, dottor Diotiaiuti! lei si contraddice! Eh! Allora io… “non ho niente”: certo che non ho niente e vengo a chi ...

Bergamo, la Lega propone l’alienazione del Pacì Paciana Una maratona di tre giorni il consiglio comunale di Bergamo dell’ultima settimana di aprile: iniziato lunedì 26 aprile proseguirà fino a mercoledì 28 per l’esposizione e la discussione del bilancio 20 ...

La penuria di boba è diretta conseguenza deigrandi mali di quest'epoca: la pandemia e la ... Ma i porti non riescono a tenere il ritmo e i portacontainer attendono al largo diversiprima di ...Daniele De Rossi , che era appena entrato nello staff del ct Roberto Mancini in vista delle... Daniele De Rossi era anche stato ricoverato per quasi treallo Spallanzani, poi era tornato a ...«Direttore! Ma lei, lei non mi vuole dare 100 milioni? Ma lei va, va contrario al suo nome, dottor Diotiaiuti! lei si contraddice! Eh! Allora io… “non ho niente”: certo che non ho niente e vengo a chi ...Una maratona di tre giorni il consiglio comunale di Bergamo dell’ultima settimana di aprile: iniziato lunedì 26 aprile proseguirà fino a mercoledì 28 per l’esposizione e la discussione del bilancio 20 ...