Dopo i commenti sui social | Luca chiede scusa ad Angela | ' So di aver sbagliato'

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di scuse a 'Uomini e Donne' . A porgerle èCenerelli, che ha deciso dire pubblicamente perdono adessersi scontrati nella scorsa puntata in seguito ad alcuni...

Advertising

simofreeman3 : @Tiziana70686591 Dopo anni di commenti sessisti sotto ai suoi post e gossip, sei svegliata adesso??? Mah... troppo… - IlfuEelst : @ormal1969 anche qui situazioni diverse,poi sui commenti beceri sotto i suoi post lì sono d'accordo, anche se ad es… - norrisandzorzi : RT @m3lior3: LeoL a #Verissimo, dopo 60 mila commenti ce l’abbiamo fatta :D #Amici20 #tommaleo - S0URVDIESEL : @F00L5G0LD ho visto che nei commenti ti consigliano di fare un’altra carrd ma non ti conviene, avevo fatto la stess… - ehamicamiaemily : e anche oggi dopo certi commenti io direi: -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo commenti

TGCOM

Tempo di scuse a 'Uomini e Donne' . A porgerle è Luca Cenerelli, che ha deciso di chiedere pubblicamente perdono ad Angela .essersi scontrati nella scorsa puntata in seguito ad alcunifatti sui social da lui, la coppia ha un nuovo chiarimento: 'Ti chiedo scusa, ho capito di aver sbagliato - esordisce Luca - ...Gli investitori guardano a una delle settimane più intense della stagione degli utili (questa sera,la chiusura del mercato, è la volta di Alphabet e Microsoft ) e al meeting del Federal Open ...Tempo di scuse a "Uomini e Donne". A porgerle è Luca Cenerelli, che ha deciso di chiedere pubblicamente perdono ad Angela. Dopo essersi scontrati nella scorsa puntata in seguito ad alcuni commenti fat ...Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione della corsa alla Champions ai microfoni di TMW Radio. "Il Milan è in picchiata, ...