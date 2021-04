Diletta Leotta furiosa su Instagram: «Mi sono stufata». Dal flirt con Friedkin a Can Yaman, tutta la verità (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta si sfoga su Instagram. Dopo settimane di voci, indiscrezioni, ipotesi più o meno fantasiose sulla sua vita privata, dalla rottura con Can Yaman al matrimonio con lo... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021)si sfoga su. Dopo settimane di voci, indiscrezioni, ipotesi più o meno fantasiose sulla sua vita privata, dalla rottura con Canal matrimonio con lo...

Advertising

IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - gigante_enza : RT @aineli0: Più falsa,ipocrita,costruita di Diletta Leotta non c'è nessuno. Adesso ti pesa quasi essere famosa ..?? ritenta. - aineli0 : Più falsa,ipocrita,costruita di Diletta Leotta non c'è nessuno. Adesso ti pesa quasi essere famosa ..?? ritenta. - MarSnaaaa : Cioè Diletta Leotta chiava a destra e sinistra e quale sarebbe il problema? Li prende ricchi e spesso anche fighi,… -