Advertising

GazzettAvellino : De Matteis e Grastim, alleanza sempre più forte, potenziata la centrale nello stabilimento di Flumeri. - Qualenergiait : Grastim, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche ad alta efficienza, ha ampliato l’impianto di cogenerazion… - ilCiriaco : #Irpinia De Matteis e Grastim, alleanza sempre più forte per l’efficienza energetica -

Ultime Notizie dalla rete : Matteis Grastim

Recentemente è stata inaugurata la centrale potenziata di cogenerazione dinello stabilimento Dedi Flumeri (Avellino), tra i tre più grandi pastifici sul territorio italiano. In ...Recentemente è stata inaugurata la centrale potenziata di cogenerazione dinello stabilimento Dedi Flumeri (Avellino), tra i tre più grandi pastifici sul territorio italiano. In ...Anche quest’anno non si terrà la processione di San Gennaro che tradizionalmente si tiene il sabato che precede la prima domenica di maggio, data in cui si attende uno dei tre “miracoli” della liquefa ...Si consolida l’alleanza sull’efficienza energetica tra De Matteis Agroalimentare, player mondiale nel mondo della pasta, e Grastim JV, specializzata in soluzioni tecnologiche ad alta efficienza. Recen ...