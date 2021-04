Covid, produzione vaccini: a inizio 2022 i sieri made in Italy (Di martedì 27 aprile 2021) E' stato uno dei primi argomenti sul tavolo del nuovo governo Draghi , quello della produzione di vaccini anti - Covid in Italia. Per settimane il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) E' stato uno dei primi argomenti sul tavolo del nuovo governo Draghi , quello delladianti -in Italia. Per settimane il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ...

Advertising

RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - demartin : RT @AndreaRoventini: Stiglitz e Wallach spiegano concretamente perchè sospendere i brevetti sui vaccini consentirebbe il trasferimento di c… - MasloMisha : RT @AndreaRoventini: Stiglitz e Wallach spiegano concretamente perchè sospendere i brevetti sui vaccini consentirebbe il trasferimento di c… - pipposcifo1 : RT @QdSit: #Vaccini, 4 aziende italiane potrebbero produrli in tempi rapidi ?????? - QdSit : #Vaccini, 4 aziende italiane potrebbero produrli in tempi rapidi ?????? -