Champions ed Europa League | statistiche semifinali andata | incubo United per la Roma

(Di martedì 27 aprile 2021)didi, martedì 27 aprile alle 21,00 presso l’Estadio Alfredo Di Stefano si gioca la partita Real Madrid-Chelsea: quarta sfida in campo europeo tra le due squadre ,le due finali della Coppa delle Coppe 1971 disputate allo stadio Karaiskakis (Grecia) finirono 1-1 e 2-1 per i Blues, che conquistarono il trofeo. In seguito il 28 agosto 1998 nell’ultimo atto della Supercoppa europea disputatasi presso lo stadio Louis II (Monaco) Chelsea-Real Madrid si concluse 1-0, la formazione dell’allora allenatore Gianluca Vialli vinse così il suo primo titolo. Arbitra l’olandese Makkelie, la gara sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Mercoledì 28 aprile sempre alle 21,00 si gioca la seconda semifinale PSG- Manchester City: la compagine di Pochettino non si è aggiudicata nessuno dei tre ...