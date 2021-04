Calcio: proprietari Arsenal, 'impegnati al 100% non interessati a vendere' (Di martedì 27 aprile 2021) Londra, 27 apr. (Adnkronos) - I proprietari dell'Arsenal rimangono "impegnati al 100%" con il club e non accetteranno alcuna offerta di vendita, con il fondatore di Spotify Daniel Ek che sta valutando un'offerta pubblica di acquisto. Il miliardario svedese Ek la scorsa settimana ha inviato un tweet dicendo che sarebbe interessato all'acquisto del club della Premier League, di proprietà di Stan Kroenke attraverso la sua attività Kroenke Sports & Entertainment (KSE). È stato riferito lunedì che Ek, 38 anni, aveva iniziato a indagare durante il fine settimana sulla fattibilità di un'offerta pubblica di acquisto e che gli ex giocatori dei Gunners Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira erano tutti a bordo come parte del suo piano. Ma qualsiasi potenziale accordo sembra essere fallito a seguito della risposta da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Londra, 27 apr. (Adnkronos) - Idell'rimangono "al" con il club e non accetteranno alcuna offerta di vendita, con il fondatore di Spotify Daniel Ek che sta valutando un'offerta pubblica di acquisto. Il miliardario svedese Ek la scorsa settimana ha inviato un tweet dicendo che sarebbe interessato all'acquisto del club della Premier League, di proprietà di Stan Kroenke attraverso la sua attività Kroenke Sports & Entertainment (KSE). È stato riferito lunedì che Ek, 38 anni, aveva iniziato a indagare durante il fine settimana sulla fattibilità di un'offerta pubblica di acquisto e che gli ex giocatori dei Gunners Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira erano tutti a bordo come parte del suo piano. Ma qualsiasi potenziale accordo sembra essere fallito a seguito della risposta da ...

