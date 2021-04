Calcio: la Serie B torna su Sky, acquisiti i diritti tv per il triennio 2021/2024 (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Diritti tv: la Serie B torna su Sky La Serie B torna su Sky. La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. "L'adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale ...

Calcio: la Serie B torna su Sky, acquisiti i diritti tv per il triennio 2021/2024 Milano, 27 apr. - (Adnkronos) - La Serie B torna su Sky. La pay tv ha infatti acquisito, aderendo all'offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte ...

